Стасевич, Лебедев и Бето определят группы на Stalitsa Business Cup-2019

Мини-футбольный клуб «Столица» совместно с АБФФ проводит третий межкорпоративный турнир по мини-футболу Stalitsa Business Cup-2019. Игры пройдут 9-10 ноября во Дворце спорта «Уручье».

Жеребьевка состоится в Доме футбола (пр. Победителей, 20/3) 23 октября в 16:00 с участием капитанов БАТЭ Игоря Стасевича и «Городеи» Дмитрия Лебедева и нападающего «Столицы» Бето.

5 фактов, почему вам нужно быть на жеребьевке:

– жеребьевку проведут лидеры своих клубов: капитаны БАТЭ Игорь Стасевич и «Городеи» Дмитрий Лебедев, нападающий «Столицы» Бето;

– с каждым звездным участником вы сможете сфотографироваться, получить автограф и задать игрокам вопросы;

– будет проведена презентация медалей турнира: гарантируем, что вас удивит их дизайн и оформление;

– если ваша команда еще не участвует в турнире, то вы сможете узнать все подробности от организаторов и запланировать участие в следующий раз;

– если ваша команда играет в ноябрьском турнире, вы можете присутствовать на мероприятии и следить за жеребьевкой (фото с футболистами и автограф-сессию для вас никто не отменяет).

Жеребьевка состоится в Доме футбола (пр. Победителей, 20/3) 23 октября в 16:00 с участием капитанов БАТЭ Игоря Стасевича и «Городеи» Дмитрия Лебедева и нападающего «Столицы» Бето.

5 фактов, почему вам нужно быть на жеребьевке:

– жеребьевку проведут лидеры своих клубов: капитаны БАТЭ Игорь Стасевич и «Городеи» Дмитрий Лебедев, нападающий «Столицы» Бето;

– с каждым звездным участником вы сможете сфотографироваться, получить автограф и задать игрокам вопросы;

– будет проведена презентация медалей турнира: гарантируем, что вас удивит их дизайн и оформление;

– если ваша команда еще не участвует в турнире, то вы сможете узнать все подробности от организаторов и запланировать участие в следующий раз;

– если ваша команда играет в ноябрьском турнире, вы можете присутствовать на мероприятии и следить за жеребьевкой (фото с футболистами и автограф-сессию для вас никто не отменяет).