Стасевич, Лебедев и Бето определят группы на Stalitsa Business Cup-2019

Мини-футбольный клуб «Столица» совместно с АБФФ проводит третий межкорпоративный турнир по мини-футболу Stalitsa Business Cup-2019. Игры пройдут 9-10 ноября во Дворце спорта «Уручье».
Жеребьевка состоится в Доме футбола (пр. Победителей, 20/3) 23 октября в 16:00 с участием капитанов БАТЭ Игоря Стасевича и «Городеи» Дмитрия Лебедева и нападающего «Столицы» Бето.
5 фактов, почему вам нужно быть на жеребьевке:
– жеребьевку проведут лидеры своих клубов: капитаны БАТЭ Игорь Стасевич и «Городеи» Дмитрий Лебедев, нападающий «Столицы» Бето;
– с каждым звездным участником вы сможете сфотографироваться, получить автограф и задать игрокам вопросы;
– будет проведена презентация медалей турнира: гарантируем, что вас удивит их дизайн и оформление;
– если ваша команда еще не участвует в турнире, то вы сможете узнать все подробности от организаторов и запланировать участие в следующий раз;
– если ваша команда играет в ноябрьском турнире, вы можете присутствовать на мероприятии и следить за жеребьевкой (фото с футболистами и автограф-сессию для вас никто не отменяет).
Жеребьевка состоится в Доме футбола (пр. Победителей, 20/3) 23 октября в 16:00 с участием капитанов БАТЭ Игоря Стасевича и «Городеи» Дмитрия Лебедева и нападающего «Столицы» Бето.
5 фактов, почему вам нужно быть на жеребьевке:
– жеребьевку проведут лидеры своих клубов: капитаны БАТЭ Игорь Стасевич и «Городеи» Дмитрий Лебедев, нападающий «Столицы» Бето;
– с каждым звездным участником вы сможете сфотографироваться, получить автограф и задать игрокам вопросы;
– будет проведена презентация медалей турнира: гарантируем, что вас удивит их дизайн и оформление;
– если ваша команда еще не участвует в турнире, то вы сможете узнать все подробности от организаторов и запланировать участие в следующий раз;
– если ваша команда играет в ноябрьском турнире, вы можете присутствовать на мероприятии и следить за жеребьевкой (фото с футболистами и автограф-сессию для вас никто не отменяет).
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