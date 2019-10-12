Витеблянин организовал финансовую пирамиду, от который пострадали десятки людей

В Витебске задержан директор фирмы, подозреваемый в организации финансовой пирамиды. По информации пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, известно о десятках пострадавших, пожелавших получить крупную прибыль от вложений «под процент». Общий ущерб составляет около 600 тыс. рублей.

По данным МВД, 41-летний уроженец Витебского района с 2017 по 2019 годы выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов – до 60% от вложений ежемесячно. Вкладчики полагали, что инвестируют в высокодоходные проекты, но директор просто выплачивал деньги за счет поступлений новых клиентов. Затем он перестал платить.



Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси.