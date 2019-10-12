В Зельвенском районе отец до смерти избил четырехлетнюю дочь

Четырехлетняя девочка, избитая отцом в Зельвенского районе, умерла в больнице. Ребенка доставили в учреждение здравоохранения в бессознательном состоянии с множественными повреждениями 18 октября. Как оказалось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По информации Следственного комитета, отец избил девочку за то, что она ослушалась. Он тряс ее, бил руками и ногами, несколько раз бросил на тахту и в стену, после чего ребенок потерял сознание. Мужчина вызвал скорую и пытался привести дочь в сознание.

Мужчина задержан. Его вторая дочь передана органам опеки, поскольку на теле ребенка также нашли телесные повреждения.