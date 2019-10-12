Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2019, понедельник, 20:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
21. 10. 2019

В Зельвенском районе отец до смерти избил четырехлетнюю дочь

Четырехлетняя девочка, избитая отцом в Зельвенского районе, умерла в больнице. Ребенка доставили в учреждение здравоохранения в бессознательном состоянии с множественными повреждениями 18 октября. Как оказалось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По информации Следственного комитета, отец избил девочку за то, что она ослушалась. Он тряс ее, бил руками и ногами, несколько раз бросил на тахту и в стену, после чего ребенок потерял сознание. Мужчина вызвал скорую и пытался привести дочь в сознание.

Мужчина задержан. Его вторая дочь передана органам опеки, поскольку на теле ребенка также нашли телесные повреждения.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.