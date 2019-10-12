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22. 10. 2019

Главная елка страны! Детская новогодняя сказка «Волшебная профессия»!

Кто такой Дед Мороз знают все, от мала до велика. Но мало кто задумывается над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать новогодние чудеса. Об этом расскажет детская новогодняя сказка «Волшебная профессия».

Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и невероятные декорации! Новый год шагает по планете вместе с Дедом Морозом, а вот как у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей и на всех континентах, вы узнаете на самом новогоднем представлении года во Дворце Республики!

 

Начало представлений – 11:00, 14:30, 18:00

Стоимость билетов: от 7р. до 26р.

Детям до 3-х лет вход бесплатный.  

Билеты в кассах Дворца Республики (без комиссии).

 

Тел: 229 90 39

Безнал: 229 90 02

Факс: 229 92 85

Инфолиния: 229 91 41

 

Электронные билеты на сайтах: www.ticketpro.bywww.kvitki.by, www.bycard.by

 
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