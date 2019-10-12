Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2019, вторник, 12:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
22. 10. 2019

Служба безопасности Лукашенко вручила ему медаль

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 октября наградил госнаградами ряд военнослужащих своей Службы безопасности, а также вручил погоны старшим офицерам СБП. Его самого наградили юбилейной медалью "25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь", сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Служба создавалась на обломках соответствующего подразделения КГБ - группы "Альфа", соответствующего подразделения МВД и других силовых структур.

По его словам, что сегодня у СБП есть самое современное оружие, а ее сотрудники могут качественно решать сложнейшие задачи в любой точке страны, готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно и эффективно.

«Вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», - сказал президент, добавив, что в случае агрессии против Беларуси сотрудники СБП должны быть впереди всех подразделений.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.