Из-за коррупции? Ушел в отставку глава «Белгоспищепрома»

Александр Забелло покинул пост председателя госконцерна «Белгоспищепром». Согласно неофициальным источникам, причиной отставки стали коррупционные преступления в холдинге «Минск Кристалл Групп».
Также вместе с ним уволился гендиректор холдинга Станислав Иодис, передает TUT.by.
Александр Забелло возглавлял «Белгоспищепром» с 2012 года.
В сентябре правоохранители заинтересовались топ-менеджерами алкогольных заводов: главным инженером управляющей компании «Минск Кристалл Групп» Александром Жариным, руководителем «Витебского ликеро-водочного завода «Придвинье» Михаилом Василевским и директором чашникского спиртзавода «Чистый исток 1872» Дмитрием Несмирным.
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