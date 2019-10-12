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22. 10. 2019

Из-за коррупции? Ушел в отставку глава «Белгоспищепрома»

Александр Забелло покинул пост председателя госконцерна «Белгоспищепром». Согласно неофициальным источникам, причиной отставки стали коррупционные преступления в холдинге «Минск Кристалл Групп».

Также вместе с ним уволился гендиректор холдинга Станислав Иодис, передает TUT.by.

Александр Забелло возглавлял «Белгоспищепром» с 2012 года.

В сентябре правоохранители заинтересовались топ-менеджерами алкогольных заводов: главным инженером управляющей компании «Минск Кристалл Групп» Александром Жариным, руководителем «Витебского ликеро-водочного завода «Придвинье» Михаилом Василевским и директором чашникского спиртзавода «Чистый исток 1872» Дмитрием Несмирным.
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Коррупция
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