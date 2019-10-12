В Минске ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Минске вечером 21 октября трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа дома на улице Шаранговича. Следственный комитет по данному факту проводит проверку, сообщили в СК. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения, его жизни ничего не угрожает.

Мальчик, забравшись на диван, залез на подоконник и открыл окно с незаблокированным запорным устройством. Его мама и бабушка в это время были на кухне.



СК напоминает родителям о недопустимости оставления маленьких детей вне зоны видимости даже на короткое время. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby