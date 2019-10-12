20 знаковых фактов к 20-летию группы «Тролль Гнёт Ель»

Легенда танцевальной фолк-сцены, питерская группа «Тролль Гнет Ель» отмечает творческий юбилей большим концертом в Минске!

Вот уже два десятка лет Короли Пивного фолка уверенно несут позитивную хмельную энергетику задорного фолк-метала в массы, собирая вокруг себя все больше верных фанатов.

В преддверие концерта к 20-летию «Тролль Гнет Ель», который состоится 25 октября в минском клубе «Брюгге», вспомним 20 интересных и знаковых фактов о нестареющих «Братьях во Хмелю»!

1. «Тролль Гнет Ель» считаются основателями индивидуального музыкального стиля, получившего название «Пивной фолк».

2. Основатели группы «Тролль Гнёт Ель» - Константин «Тролль» Румянцев и Мария «Джетра» Леонова – познакомились в конце лета 1999 года. Первая встреча музыкантов, где они обсуждали имеющийся музыкальный материал, состоялась на кладбище рядом с питерской станцией метро «Озерки».

3. Сами музыканты отмечают важную роль питерской викинг-метал группы NOMANS LAND в формировании коллектива «Тролль Гнет Ель». В этой команде отметился весь первый состав «Троллей», включая Джетру, которая приходила пробоваться в NOMANS LAND на бэк-вокал, но ее не взяли.

4. Первый концерт «Тролль Гнет Ель» состоялся весной 2001 года в клубе «Спартак» на фолк-фестивале ирландского танца. Весь концерт «Тролли» звучали «мимо» и не выключали примочку, что было мягко говоря странно, учитывая полуакустический формат фолк-сейшена. Примечательно, что вскоре после концерта клуб "Спартак" полностью сгорел, так что больше музыкантам там выступить так и не довелось.

5. На заре творческого пути «Тролль Гнет Ель» практически прописались в баре PSYCHO PUB, играли на байкерских мероприятиях, на метал-концертах, фолк-фестах и даже один раз стали хедлайнерами блэк-метал фестиваля!

6. Несмотря на ажиотажную популярность в России, первый выезд «Тролль Гнет Ель» за границу состоялся лишь в 2005 году в рамках фестиваля «АРХЕОЛОГИЯ», проводимого в Крыму московским двигателем фолк-музыки Майком Гуляевым.

7. Фан-клуб «Тролль Гнет Ель» именуется «Орден Пресветлого Хмеля». Это название позаимствовано у одноименного альбома группы. Согласно концепции, Константин «Тролль» - хмельной папа Ордена, Мария «Джетра» — кардинал Ордена, поклонники коллектива — монахи и рыцари. Со временем фан-клубы в городах преобразовались в форпосты, которые возглавляют епископы. В рядах музыкантов есть даже несколько Шаманов Ордена!

8. Необычный инструмент, на котором играет Джетра, – это ирландский вистл. Вистлы очень удачно попали в стилистику «Тролль Гнет Ель». Музыканты пробовали заменить их на флейты и другие духовые инструменты, но более пронзительного и четкого инструмента для выражения музыкальной мысли им подобрать не удалось.

9. Поклонники творчества регулярно видоизменяли и коверкали на все лады название «Тролль Гнет Ель». Однажды музыканты даже объявили конкурс на лучшее видоизменение названия! Причем по условиям НЕ принимались такие популярные названия, как «Моль Жрет Шаль», «Хрен-Те-В Дрель», «Эльф Жжот Пень», «Гном Пьет Йад» и «Мужик С Дерева Упал».

10. Хороший друг "Троллей" Макс Смирнов сформулировал три правила, которым группа (предполагается) должна была следовать на репетиции:

1. Новые песни сочиняет тот, у кого хреновые старые.

2. Репетирует тот, кто не умеет играть.

3. Талант не пропьешь!

По поводу этих шуточных правил позже была придумана песня «Гудбруд Гудбрудссон Советует».

11. 90% песен «Тролль Гнет Ель» написаны на русском языке, есть несколько песен на английском, немецком, финском языках, а также одна вещь на древнеисландском – забытом языке викингов. Есть песня, в которой перечисляются возгласы, когда люди в разных странах чокаются. В том числе на языках Латинской Америки: Чили, Перу и Аргентины.

12. Единственная новая композиция на альбоме «Братья во Хмелю» 2011 года - «Хумппа по соседству», была записана записана с участием товарища «Троллей» по фолк-металу – Йонне Ярвела из финской группы Korpiklaani на четырёх языках. Позже с ним же «Тролль Гнет Ель» записали песню «Медведь Йонне».

13. В 2014 году посреди тура басист «Тролль Гнет Ель» остался в городе Чита с открывшейся язвой желудка. Всего за одну ночь «Тролли» нашли замечательного музыканта Дмитрия Борисова, который мгновенно разобрал присланные «Вконтакте» четверть сотни песен и без единой репетиции сыграл с группой последующие одиннадцать концертов тура.

14. Ежегодно в первых числах января «Тролль Гнет Ель» организуют концерт и костюмированный бал под прекрасным и очень тематичным в посленовогодние дни названием "Праздник Похмеляйнен".

15. Традицией для «Тролль Гнет Ель» стало выпускать альбом раз в два года. Исключением стал альбом «Карьялали» (2016 год). Задержавшийся практически на год, этот альбом стал самым «северным» из всего творчества группы. Для записи альбома и съемок клипа на песню "Карьяллтролль" музыканты даже отправились в экспедицию в Северную Карелию! Альбом практически целиком посвящен Карелии и ее людям, ее сказаниям, природе, прошлому и его отражению в нынешней жизни.

16. Помимо творческого музыкального вклада, Мария «Джетра» занимается менеджментом, букингом, интернет-присутствием и время от времени даже делает для «Тролль Гнет Ель» сценическую одежду! Мария шьет не только концертные костюмы, но и наряды на заказ. По словам самой Джетры, любимая серия костюмов ее авторства – мрачные призрачные образы для программы «Храм» российской группы «Аркона».

17. У Константина «Тролля» есть сайд-проект – собственная группа под названием «Оркестр Тролля» с другим составом участников, набором инструментов и тематикой лирики.

18. Константин «Тролль» принимал участие в записи метал-опер «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена» и «Сокровище Энии» российской группы «Эпидемия». В них он исполнил партии гнома Дрогбара.

19. В 2017 году «Тролль Гнет Ель» наконец-то осуществили давнюю мечту и специально ко Дню святого Патрика совместно с пивоварней Knightberg (Санкт-Петербург) выпустили брендовый «хвойный эль» — пэйль-эль «Тролль во мху». Также во время варки пива «Тролль Гнет Ель» сняли клип на песню «Выпей залпом!», где фигурируют документальные кадры, снятые на пивоварне.

20. Альбом «Лабиринт Троллей», изданный «Тролль Гнет Ель» в 2018 году – своеобразный "трибьют наоборот". Музыканты записали в своей обработке полюбившиеся песни российских фолк, фолк-рок и фолк-метал групп, чьё творчество они сочли недостаточно оцененным либо несправедливо подзабытым. В числе этих коллективов – «Башня Rowan», «Троин», «Остролист», The Dartz и др.

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Купить билет на концерт к 20-летию группы «Тролль Гнет Ель» в Минске: https://bezkassira.by/trollgnyotelvminske-6988/

25 октября 2019

Клуб "Брюгге", пр. Партизанский, 6А

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Автор: Анастасия Дубовик