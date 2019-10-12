life:) вдвое снизил абонентскую плату для тех, кто перенесет номер из другой сети

life:) запускает новое предложение для тех, кто перенесет свой номер из сети другого оператора. Для таких абонентов life:) вдвое снизил плату на тарифе Шейк: 5 руб/мес вместо 11,9 руб/мес. Эта цена не будет меняться в течении года, даже при повышении стоимости других тарифов.

Тариф Шейк позволяет не думать о стоимости минут и интернет-трафика и в первую очередь подойдет тем, кто много говорит по телефону и пользуется мобильным интернетом каждый день. Шейк за 5 рублей в месяц — это:

· 300 минут звонков во все сети, далее неограниченные минуты внутри сети.

· Безлимитный интернет-трафик на соцсети и самые популярные ресурсы: Instagram, Вконтакте, Одноклассники, TikTok, Twitter, Facebook, мессенджеры.

· 5 ГБ интернет-трафика, которого хватит для активной жизни в интернете: видео на Youtube, фильмы, музыка онлайн и многое другое.

· Неиспользованный трафик накапливается – им можно пользоваться в следующем месяце.

· Никакого минуса на счете, дорогих мегабайт и звонков: life:) автоматически подключает функцию, которая не дает балансу уйти в минус.

Перенести номер из другой сети и подключиться на Шейк за 5 рублей в месяц можно в любом салоне life:). Жители Минска могут заказать доставку SIM-карты на дом. Подробнее о предложении можно узнать здесь.