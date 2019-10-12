08:18, 23 октября 2019

В Беларуси будет по-прежнему тепло

В среду, 23 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер западный, северо-западный слабый. Максимальная температура воздуха +12..+17°C, по югу страны +18.. +20°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +11.. +13°C, днем +14.. +16°C, вечером +9.. +11°C.

По данным Белгидромета, 24-25 октября погодные условия в Беларуси обусловит область повышенного атмосферного давления.

24 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами +9..+11°С; максимальная днем +11..+18°С, по юго-западу +19..+22°С.

25 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, местами +10..+11°С; максимальная днем +13..+20°С, в южных районах до +22°С.

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