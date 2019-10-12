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23. 10. 2019

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение военных США в Литве

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по реагированию на размещение в Литве в 15 километрах от границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

По его словам, такие предложения будут отработаны и доложены глава государства в начале следующей недели, передает БелТА.

Станислав Зась подчеркнул, что эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире. Он также раскритиковал планируемое проведение в 2020 году масштабных учений НАТО Defender Europe, которые состоятся в 10 европейских странах, включая Польшу, Литву и Латвию, и в рамках которых широко планируется отработать переброску войск из США на европейский континент.

«Налицо милитаризация этого региона», - сказал госсекретарь.
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