США продлили приостановку санкций в отношении белорусских предприятий

США продлили до 26 апреля 2021 года приостановку санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Согласно сообщению Министерства финансов США, все операции, запрещенные в отношении них, разрешены, если не подпадают под особо оговоренные исключения.

При этом любая собственность и активы предприятий остаются блокированными, а при посредничестве этих предприятий запрещены любые сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями. Кроме того, граждане США обязаны отчитываться перед Госдепартаментом о сделках или пакетах сделок на общую сумму более 50 тыс. долларов с этими предприятиями.

Санкции в отношении Белорусского нефтяного торгового дома, концерна «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокно», «Лакокраски», «Нафтана» и «Полоцк-Стекловолокно» были введены 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси.