Для родителей созданы практичные видео уроки по детской безопасности

Главная идея - в интерактивной форме показать современную жизнь молодых родителей и обратить внимание на действия в быту, которые могут привести к травмоопасной ситуации для ребенка. Видео уроки переданы партнерам инициативы «Дети в безопасности»: в Минский областной, Солигорский, Борисовский, Молодечненский родильные дома. В данных учреждениях здравоохранения их будут использовать на курсах для беременных женщин и транслировать в холле для посетителей.

Видео уроки также доступны на едином online ресурсе инициативы https://www.mamexpert.by/kidsafe/.

«Хотелось создать увлекательные и вместе с тем полезные для молодых родителей истории, – с вдохновением говорит Наталья Навроцкая, мама 3-их детей, врач, автор инициативы. - В их основе - наша реальность. Например, сегодня многие ведут YouTube блог. Так и один из главных героев видео уроков – Папа - снимает жизнь своей семьи на камеру, искренне показывает, как он поступает, чтобы организовать безопасное пространство для своих малышей».

В каждом видео воспроизведено обычное поведение матери, отца, ребенка в подобных обстоятельствах. В результате, зритель, проецируя действия героев на себя, лучше запоминает, как необходимо поступать в экстренных ситуациях.

Усвоению правильных/не правильных действий способствуют и появляющиеся на экране знаки запрещено/разрешено. Такая же символика используется в 3D карте «Безопасный дом» и в брошюре для молодых родителей. Таким образом, видео уроки в комплексе с другими сервисами, созданными в ходе инициативы «Дети в безопасности», помогают молодым родителям сформировать целостные знания по предупреждению детского травматизма в быту.

Все истории завершаются нерешенной проблемной ситуацией. Сделано это специально, чтобы родители могли подумать, что произойдет, если... И через несколько секунд свое мнение они смогут сверить с мнением эксперта, которое появляется в конце видео.

Всего разработано 10 увлекательных и одновременно поучительных мини фильмов продолжительностью по 2 минуты. Каждый ролик посвящен отдельной, наиболее распространённой, причине травм, получаемых детьми дома.

Просмотр проходит на одном дыхании.

Видео урок №1 для молодых родителей по детской безопасности. Ожоги.

Видео урок №2 для молодых родителей по детской безопасности. Телевизор.

Видео урок №3 для молодых родителей по детской безопасности. Ушибы

Видео урок №4 для молодых родителей по детской безопасности. Ребенок поперхнулся.

Видео урок №5 для молодых родителей по детской безопасности. Электричество

Видеоурок №6 для молодых родителей по детской безопасности. Падение с пеленального столика.

Видео урок №7 для молодых родителей по детской безопасности. Окна. Особенно важно жителям многоэтажных домов.

Видео урок №8 для молодых родителей по детской безопасности. Опасные жидкости.

Видео урок №9 для молодых родителей по детской безопасности. Ванная комната. Сегодня это одно из менее ожидаемых опасностей, и поэтому встречается все чаще. Стоит быть внимательными при купании младенца с кругом.

Видео урок №10 для молодых родителей по детской безопасности. Мелкие предметы.

Сет интерактивных видео уроков по безопасности детей был создан в рамках инициативы «Дети в безопасности» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Помним, 6 из 10 несчастных случаев с детьми можно предотвратить!