Банк Дабрабыт на деньги Всемирного банка раздаст бизнесу льготные кредиты

Банк Дабрабыт при поддержке Банка развития Республики Беларусь запустил программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса за счет средств Всемирного банка. В рамках этой программы белорусские компании смогут получить льготные кредиты в евро по рекордно низким ставкам – 3,7% годовых. Срок кредитования – 10 лет.

Финансы по сверхнизким ставкам будут выдавать только в Банке Дабрабыт до конца года. Получить их могут компании из числа малого и среднего бизнеса.

Минимальная сумма по одной кредитной сделке банк составляет 100 тысяч евро. Проценты привязаны к ставке EURIBOR 6М, первые 3 года кредитования ставка составит 3,7% годовых, далее – 4,7% годовых.

«Льготные кредиты призваны поддержать развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси. Низкая процентная ставка и долгий срок кредитования позволят реализовать любые инвестиционные проекты, связанные с приобретением коммерческой недвижимости, автотранспорта или оборудования. Финансирование открыто для всех, но стоит поспешить – мы ожидаем большой интерес, так как ставки очень низкие», – пояснил директор департамента малого бизнеса Банка Дабрабыт Юрия Зайцева.

Банк Дабрабыт – один из самых успешных госбанков в Беларуси. Основным акционером выступает Национальный банк (99,75% акций), а оставшийся пакет числится за Паритетбанком. Банк постоянно показывает прибыль: только за прошлый год она выросла более чем на 65% – до 23,66 млн рублей. Среди ключевых направлений – обслуживание малого и среднего бизнеса, валютно-обменные операции, факторинг.