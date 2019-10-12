В Могилеве откроют большой магазин «Санта». Раздадут бесплатное мороженое

В Могилеве 24 октября в 16 часов начнет работать большой магазин «Санта». В здании на Минском шоссе, 40 покупателей ожидают привычные отделы с расширенным выбором продуктов, пекарня и пиццерия. На открытии раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, а дети также получат воздушные шары.

Магазин площадью 686 «квадратов» станет одним из самых крупных в микрорайоне Казимировка. Перед запуском торговый объект полностью преобразили. На фасаде установили небесного цвета панели и белую вывеску, а внутри организовали широкие проходы, современные витрины и простую навигацию. Для зала продумали светлый интерьер в скандинавском стиле, отсылающий к чистоте и свежести.

На полках представят около 12 000 наименований товаров. В магазине будут работать все привычные отделы. Так, в мясной секции будет богатый выбор колбас и копченостей, а в молочной – все новинки «Савушкин продукт» и других производителей. Рядом будет большая зона свежих фруктов и овощей.

Кроме того, покупателей ожидают десятки видов морской рыбы из вод Атлантики, в том числе весь ассортимент «Санта Бремор». Магазин будет регулярно получать свежие партии, а на многие позиции «рыбного меню» предусмотрены большие скидки.

Позаботятся также о мясных полуфабрикатах и свежих суши. Перед глазами покупателей будут готовить итальянскую пиццу за 5,95 рубля. Выпекать ее станут по оригинальным рецептам: в составе – настоящая моцарелла, натуральные травы и различные начинки. Заработает здесь и пекарня: выпечка еще горячей будет поступать на прилавок.

Открытие будет праздничным. Первые покупатели получат 1000 пачек бесплатного мороженого, а дети – еще и воздушные шары. Поднимать настроение будут ведущий и ростовые куклы, предусмотрены и конкурсы с призами.

Большой магазин «Санта» в Могилеве откроется 24 октября в 16 часов на Минском шоссе, 40, что в микрорайоне Казимировка.

Кстати, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.