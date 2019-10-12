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23. 10. 2019

Минск встречает дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019

30-31 октября в Минске традиционно пройдет конференция Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019, организатором которой выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси. Участие в конференции открыто и будет полезно

тем компаниям, которые направлены на достижение коммерческих успехов в своей сфере благодаря использованию актуальных инструментов построения и продвижения брендов, инноваций в дизайне и digital-технологиях, а также креативных подходов к решению задач маркетинга и брендинга.  

На примерах конкретных кейсов участники конференции узнают об основных трендах индустрии и о том, какие приемы сегодня работают эффективно на белорусском рынке.  Спикеры конференции – отраслевые эксперты-практики со стороны крупнейших агентств и брендов Беларуси: креативные директора, не единожды доказавшие  эффективность реализованных ими проектов, и маркетинг-директора белорусских компаний, занимающих лидирующие позиции в различных сферах экономики.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2019»

Место проведения: кинотеатр Silver Screen, ТРЦ Arena City, Минск, пр-т Победителей, 84, зал 5

30 октября

с 9.30

Welcome networking. Day 1

10.15 – 10.30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси    

10.35 – 11.05

ТРЕНДЫ КОММУНИКАЦИЙ 2019, ИЛИ КУДА КАТИТСЯ МИР.

Как бренды выстраивают коммуникацию с потребителем в современном мире. Какие приемы работают сегодня наиболее эффективно. Что нужно делать, чтобы с минимальными инвестициями добиваться впечатляющих результатов. Какое место в коммуникации занимают технологии и инновации. Какие темы наиболее актуальны. Как эффективно использовать контекст.  

Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer 

11.10 – 11.40

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ТАМ, ВОВЛЕЧЕНИЕ, ВОТ ЭТО ВСЁ...

Как применять игровые механики для неигровых задач и почему люди играют. 

Павел Дедков, начальник управления креатива и инноваций «Евроторг»

11.45 – 12.15

ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО.

Мировые тренды в коммуникациях – работают ли они в Беларуси. Если «да», то какие и как. Разбор полетов реальных кампаний. 

Евгений Юнов, креативный директор Primary / J. Walter Thompson      

12.20 – 12.50

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИДЕОРЕКЛАМЫ: КАКОЙ ВИДЕОКОНТЕНТ В DIGITAL-ЭРУ ПРОДАЕТ ЛУЧШЕ.

Денис Трусило, креативный директор, Анна Проценко, арт-директор, Pocket Rocket    

12.50 – 13.20

Coffee break 

13.20 – 13.50

ТАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ. ТОНКОСТИ БРЕНД-НАВИГАЦИИ.

Фокусировка, выбор маршрута, проработка деталей, примеры из практики.   

Ольга Олейник, креативный директор, управляющий партнер, Ольга Старотиторова, контент-продюсер, АVC   

13.55 – 14.25

КАК БРЕНДУ ВЫЙТИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ.

Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу «Туровского молочного комбината»

14.30 – 15.00

КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ OFFLINE РЕКЛАМЫ В ЭПОХУ DIGITAL: ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА OPENSPOT.BY.

Василий Степанов, CEO рекламного маркетплейса OpenSpot

15.05 – 15.35

КОГО СДЕЛАТЬ ГЕРОЕМ ВАШЕЙ СЛЕДУЮЩЕЙ КАМПАНИИ: БЛОГЕРА, ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЗВЕЗДУ С PORNHUB?

Илья Кухарев, креативный директор getbob digital agency

15.40 – 16.10

10 СЕКУНД РЕШАЮТ ВСЁ! РОЛЬ УПАКОВКИ В КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

Татьяна Лисицкая, директор МАСМИ  

16.15 – 16.45

ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ.

Евгений Ивасюк, креативный директор Forte Grey Belarus

16.50 – 17.50

ЗАКОН О РЕКЛАМЕ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ.

Инна Гаврильчик, Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

Вход свободный по предварительной регистрации.

31 октября

с 9.30

Welcome networking. Day 2

10.00 – 10.30

PROGRAMMATIC РЕКЛАМА, ИЛИ ЗА ВАС ВСЕ СДЕЛАЮТ РОБОТЫ: ЛИКБЕЗ.
Простыми словами о сложной технологии: что это такое, как все работает и почему все лидеры рынка уже давно в programmatic.

Анастасия Терех, cпециалист по digital-маркетингу и коммуникации NT Technology

10.35 – 11.05

БОГЕМСКАЯ ИСТОРИЯ: НАРРАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В СОЗДАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТА.

Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»

11.10 – 11.40

TUT.BY. СПИКЕР И ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ.

11.45 – 12.15

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА И НЕ НАРУШИТЬ ЧУЖИЕ.

Анжелика Ратнер, адвокат, член Минской областной коллегии адвокатов, Беларусь
  1. – 12.50

СТОРИТЕЛЛИНГ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНД МАРКЕТИНГА В 2020.

Как сторителлинг интегрирует рациональное с эмоциональным и создает смыслы. Почему сторителлинг хорош в связке с нейромаркетингом. Как сторителлинг охватывает стратегию бренд билдинга и тактику перформанс рекламы. Как на практике выстроить рекламную кампанию на сторителлинге – best cases. 

Ильяс Айлисли, руководитель направления стратегического маркетинга Parimatch Belarus

12.50 – 13.20

Coffee break  

13.20 – 13.50

ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ: БЕЛОРУССКАЯ ВЕРСИЯ.

Переосмысление классической x-y-z теории поколений. Каковы особенности современного поколения белорусов, как с ними работать и всегда ли их нужно учитывать.

Алексей Сосницкий, руководитель отдела креатива и стратегии PG Branding

13.55 – 14.25

ПРОДУКТОВАЯ АНАЛИТИКА И ПРОДУКТ-МЕНЕДЖМЕНТ.

Максим Поклонский, партнер консалтингового агентства МаркСист, архитектор программ бизнес-школы Капитал

14.30 – 15.00

АНАЛИТИКА ПО БРЕНДУ И СТРАТЕГИЯ БРЕНДА.

Рита Медведь, партнер и директор консалтингового агентства МаркСист и бизнес-школы Капитал

15.05 – 15.35

Мастер-класс. Тема согласовывается.

Сергей Скляров, пресс-секретарь, Белгазпромбанк

15.40 – 16.10

ИВЕНТ-ИНКВИЗИЦИЯ: ГЛАВНЫЕ ФАКАПЫ РЫНКА.

Виталий Кривко, директор Terra Marketing Group

16.15 – 17.15

NETWORKING РЕФЛЕКСИЯ участников конференции.

Вручение сертификатов.

17.20 – 18.00

Показ работ-финалистов четвертого фестиваля рекламы ЛАМА.

 

19.30 

ВЕЧЕРИНКА-ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ ЛАМА

К участию в «Днях маркетинга, рекламы и брендинга» приглашаются топ-менеджеры и директора по маркетингу предприятий, владельцы бизнеса, стремящиеся повысить конкурентоспособность своих брендов и занять лидирующие позиции на рынке, а также все, кто хочет стать успешнее в бизнесе.  

Стоимость участия в конференции 30-31 октября для одного представителя от компании составляет  320 руб. + НДС. Чтобы стать участником конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019», заполните бланк-заявку или купите билет онлайн на официальном сайте АКМА Беларуси http://association.by/brand-day

Приятным бонусом для участников конференции станет посещение Церемонии награждения победителей фестиваля рекламы ЛАМА и вечеринки по случаю торжества 31 октября. Кстати, прием конкурсных работ на фестиваль продолжается до 17 октября включительно.
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