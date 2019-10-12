Минск встречает дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019

30-31 октября в Минске традиционно пройдет конференция Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019, организатором которой выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси. Участие в конференции открыто и будет полезно
тем компаниям, которые направлены на достижение коммерческих успехов в своей сфере благодаря использованию актуальных инструментов построения и продвижения брендов, инноваций в дизайне и digital-технологиях, а также креативных подходов к решению задач маркетинга и брендинга.
На примерах конкретных кейсов участники конференции узнают об основных трендах индустрии и о том, какие приемы сегодня работают эффективно на белорусском рынке. Спикеры конференции – отраслевые эксперты-практики со стороны крупнейших агентств и брендов Беларуси: креативные директора, не единожды доказавшие эффективность реализованных ими проектов, и маркетинг-директора белорусских компаний, занимающих лидирующие позиции в различных сферах экономики.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2019»
Место проведения: кинотеатр Silver Screen, ТРЦ Arena City, Минск, пр-т Победителей, 84, зал 5
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30 октября
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с 9.30
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Welcome networking. Day 1
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10.15 – 10.30
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси
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10.35 – 11.05
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ТРЕНДЫ КОММУНИКАЦИЙ 2019, ИЛИ КУДА КАТИТСЯ МИР.
Как бренды выстраивают коммуникацию с потребителем в современном мире. Какие приемы работают сегодня наиболее эффективно. Что нужно делать, чтобы с минимальными инвестициями добиваться впечатляющих результатов. Какое место в коммуникации занимают технологии и инновации. Какие темы наиболее актуальны. Как эффективно использовать контекст.
Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer
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11.10 – 11.40
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ТАМ, ВОВЛЕЧЕНИЕ, ВОТ ЭТО ВСЁ...
Как применять игровые механики для неигровых задач и почему люди играют.
Павел Дедков, начальник управления креатива и инноваций «Евроторг»
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11.45 – 12.15
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ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО.
Мировые тренды в коммуникациях – работают ли они в Беларуси. Если «да», то какие и как. Разбор полетов реальных кампаний.
Евгений Юнов, креативный директор Primary / J. Walter Thompson
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12.20 – 12.50
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИДЕОРЕКЛАМЫ: КАКОЙ ВИДЕОКОНТЕНТ В DIGITAL-ЭРУ ПРОДАЕТ ЛУЧШЕ.
Денис Трусило, креативный директор, Анна Проценко, арт-директор, Pocket Rocket
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12.50 – 13.20
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Coffee break
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13.20 – 13.50
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ТАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ. ТОНКОСТИ БРЕНД-НАВИГАЦИИ.
Фокусировка, выбор маршрута, проработка деталей, примеры из практики.
Ольга Олейник, креативный директор, управляющий партнер, Ольга Старотиторова, контент-продюсер, АVC
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13.55 – 14.25
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КАК БРЕНДУ ВЫЙТИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ.
Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу «Туровского молочного комбината»
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14.30 – 15.00
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КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ OFFLINE РЕКЛАМЫ В ЭПОХУ DIGITAL: ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА OPENSPOT.BY.
Василий Степанов, CEO рекламного маркетплейса OpenSpot
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15.05 – 15.35
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КОГО СДЕЛАТЬ ГЕРОЕМ ВАШЕЙ СЛЕДУЮЩЕЙ КАМПАНИИ: БЛОГЕРА, ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЗВЕЗДУ С PORNHUB?
Илья Кухарев, креативный директор getbob digital agency
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15.40 – 16.10
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10 СЕКУНД РЕШАЮТ ВСЁ! РОЛЬ УПАКОВКИ В КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ.
Татьяна Лисицкая, директор МАСМИ
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16.15 – 16.45
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ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ.
Евгений Ивасюк, креативный директор Forte Grey Belarus
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16.50 – 17.50
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ЗАКОН О РЕКЛАМЕ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ.
Инна Гаврильчик, Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
Вход свободный по предварительной регистрации.
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31 октября
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с 9.30
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Welcome networking. Day 2
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10.00 – 10.30
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PROGRAMMATIC РЕКЛАМА, ИЛИ ЗА ВАС ВСЕ СДЕЛАЮТ РОБОТЫ: ЛИКБЕЗ.
Анастасия Терех, cпециалист по digital-маркетингу и коммуникации NT Technology
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10.35 – 11.05
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БОГЕМСКАЯ ИСТОРИЯ: НАРРАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В СОЗДАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТА.
Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»
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11.10 – 11.40
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TUT.BY. СПИКЕР И ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ.
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11.45 – 12.15
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ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА И НЕ НАРУШИТЬ ЧУЖИЕ.
Анжелика Ратнер, адвокат, член Минской областной коллегии адвокатов, Беларусь
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СТОРИТЕЛЛИНГ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНД МАРКЕТИНГА В 2020.
Как сторителлинг интегрирует рациональное с эмоциональным и создает смыслы. Почему сторителлинг хорош в связке с нейромаркетингом. Как сторителлинг охватывает стратегию бренд билдинга и тактику перформанс рекламы. Как на практике выстроить рекламную кампанию на сторителлинге – best cases.
Ильяс Айлисли, руководитель направления стратегического маркетинга Parimatch Belarus
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12.50 – 13.20
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Coffee break
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13.20 – 13.50
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ: БЕЛОРУССКАЯ ВЕРСИЯ.
Переосмысление классической x-y-z теории поколений. Каковы особенности современного поколения белорусов, как с ними работать и всегда ли их нужно учитывать.
Алексей Сосницкий, руководитель отдела креатива и стратегии PG Branding
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13.55 – 14.25
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ПРОДУКТОВАЯ АНАЛИТИКА И ПРОДУКТ-МЕНЕДЖМЕНТ.
Максим Поклонский, партнер консалтингового агентства МаркСист, архитектор программ бизнес-школы Капитал
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14.30 – 15.00
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АНАЛИТИКА ПО БРЕНДУ И СТРАТЕГИЯ БРЕНДА.
Рита Медведь, партнер и директор консалтингового агентства МаркСист и бизнес-школы Капитал
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15.05 – 15.35
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Мастер-класс. Тема согласовывается.
Сергей Скляров, пресс-секретарь, Белгазпромбанк
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15.40 – 16.10
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ИВЕНТ-ИНКВИЗИЦИЯ: ГЛАВНЫЕ ФАКАПЫ РЫНКА.
Виталий Кривко, директор Terra Marketing Group
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16.15 – 17.15
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NETWORKING РЕФЛЕКСИЯ участников конференции.
Вручение сертификатов.
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17.20 – 18.00
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Показ работ-финалистов четвертого фестиваля рекламы ЛАМА.
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19.30
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ВЕЧЕРИНКА-ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ ЛАМА
К участию в «Днях маркетинга, рекламы и брендинга» приглашаются топ-менеджеры и директора по маркетингу предприятий, владельцы бизнеса, стремящиеся повысить конкурентоспособность своих брендов и занять лидирующие позиции на рынке, а также все, кто хочет стать успешнее в бизнесе.
Стоимость участия в конференции 30-31 октября для одного представителя от компании составляет 320 руб. + НДС. Чтобы стать участником конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019», заполните бланк-заявку или купите билет онлайн на официальном сайте АКМА Беларуси http://association.by/brand-day.
Приятным бонусом для участников конференции станет посещение Церемонии награждения победителей фестиваля рекламы ЛАМА и вечеринки по случаю торжества 31 октября. Кстати, прием конкурсных работ на фестиваль продолжается до 17 октября включительно.
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