Минск встречает дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019

30-31 октября в Минске традиционно пройдет конференция Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019, организатором которой выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси. Участие в конференции открыто и будет полезно

тем компаниям, которые направлены на достижение коммерческих успехов в своей сфере благодаря использованию актуальных инструментов построения и продвижения брендов, инноваций в дизайне и digital-технологиях, а также креативных подходов к решению задач маркетинга и брендинга.

На примерах конкретных кейсов участники конференции узнают об основных трендах индустрии и о том, какие приемы сегодня работают эффективно на белорусском рынке. Спикеры конференции – отраслевые эксперты-практики со стороны крупнейших агентств и брендов Беларуси: креативные директора, не единожды доказавшие эффективность реализованных ими проектов, и маркетинг-директора белорусских компаний, занимающих лидирующие позиции в различных сферах экономики.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2019»

Место проведения: кинотеатр Silver Screen, ТРЦ Arena City, Минск, пр-т Победителей, 84, зал 5

30 октября с 9.30 Welcome networking. Day 1 10.15 – 10.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси 10.35 – 11.05 ТРЕНДЫ КОММУНИКАЦИЙ 2019, ИЛИ КУДА КАТИТСЯ МИР. Как бренды выстраивают коммуникацию с потребителем в современном мире. Какие приемы работают сегодня наиболее эффективно. Что нужно делать, чтобы с минимальными инвестициями добиваться впечатляющих результатов. Какое место в коммуникации занимают технологии и инновации. Какие темы наиболее актуальны. Как эффективно использовать контекст. Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer 11.10 – 11.40 ГЕЙМИФИКАЦИЯ ТАМ, ВОВЛЕЧЕНИЕ, ВОТ ЭТО ВСЁ... Как применять игровые механики для неигровых задач и почему люди играют. Павел Дедков, начальник управления креатива и инноваций «Евроторг» 11.45 – 12.15 ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО. Мировые тренды в коммуникациях – работают ли они в Беларуси. Если «да», то какие и как. Разбор полетов реальных кампаний. Евгений Юнов, креативный директор Primary / J. Walter Thompson 12.20 – 12.50 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИДЕОРЕКЛАМЫ: КАКОЙ ВИДЕОКОНТЕНТ В DIGITAL-ЭРУ ПРОДАЕТ ЛУЧШЕ. Денис Трусило, креативный директор, Анна Проценко, арт-директор, Pocket Rocket 12.50 – 13.20 Coffee break 13.20 – 13.50 ТАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ. ТОНКОСТИ БРЕНД-НАВИГАЦИИ. Фокусировка, выбор маршрута, проработка деталей, примеры из практики. Ольга Олейник, креативный директор, управляющий партнер, Ольга Старотиторова, контент-продюсер, АVC 13.55 – 14.25 КАК БРЕНДУ ВЫЙТИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ. Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу «Туровского молочного комбината» 14.30 – 15.00 КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ OFFLINE РЕКЛАМЫ В ЭПОХУ DIGITAL: ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА OPENSPOT.BY. Василий Степанов, CEO рекламного маркетплейса OpenSpot 15.05 – 15.35 КОГО СДЕЛАТЬ ГЕРОЕМ ВАШЕЙ СЛЕДУЮЩЕЙ КАМПАНИИ: БЛОГЕРА, ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЗВЕЗДУ С PORNHUB? Илья Кухарев, креативный директор getbob digital agency 15.40 – 16.10 10 СЕКУНД РЕШАЮТ ВСЁ! РОЛЬ УПАКОВКИ В КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ. Татьяна Лисицкая, директор МАСМИ 16.15 – 16.45 ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ. Евгений Ивасюк, креативный директор Forte Grey Belarus 16.50 – 17.50 ЗАКОН О РЕКЛАМЕ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ. Инна Гаврильчик, Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Вход свободный по предварительной регистрации. 31 октября с 9.30 Welcome networking. Day 2 10.00 – 10.30 PROGRAMMATIC РЕКЛАМА, ИЛИ ЗА ВАС ВСЕ СДЕЛАЮТ РОБОТЫ: ЛИКБЕЗ.

Простыми словами о сложной технологии: что это такое, как все работает и почему все лидеры рынка уже давно в programmatic. Анастасия Терех, cпециалист по digital-маркетингу и коммуникации NT Technology 10.35 – 11.05 БОГЕМСКАЯ ИСТОРИЯ: НАРРАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В СОЗДАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТА. Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария» 11.10 – 11.40 TUT.BY. СПИКЕР И ТЕМА СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ. 11.45 – 12.15 ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА И НЕ НАРУШИТЬ ЧУЖИЕ. Анжелика Ратнер, адвокат, член Минской областной коллегии адвокатов, Беларусь – 12.50 СТОРИТЕЛЛИНГ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНД МАРКЕТИНГА В 2020. Как сторителлинг интегрирует рациональное с эмоциональным и создает смыслы. Почему сторителлинг хорош в связке с нейромаркетингом. Как сторителлинг охватывает стратегию бренд билдинга и тактику перформанс рекламы. Как на практике выстроить рекламную кампанию на сторителлинге – best cases. Ильяс Айлисли, руководитель направления стратегического маркетинга Parimatch Belarus 12.50 – 13.20 Coffee break 13.20 – 13.50 ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ: БЕЛОРУССКАЯ ВЕРСИЯ. Переосмысление классической x-y-z теории поколений. Каковы особенности современного поколения белорусов, как с ними работать и всегда ли их нужно учитывать. Алексей Сосницкий, руководитель отдела креатива и стратегии PG Branding 13.55 – 14.25 ПРОДУКТОВАЯ АНАЛИТИКА И ПРОДУКТ-МЕНЕДЖМЕНТ. Максим Поклонский, партнер консалтингового агентства МаркСист, архитектор программ бизнес-школы Капитал 14.30 – 15.00 АНАЛИТИКА ПО БРЕНДУ И СТРАТЕГИЯ БРЕНДА. Рита Медведь, партнер и директор консалтингового агентства МаркСист и бизнес-школы Капитал 15.05 – 15.35 Мастер-класс. Тема согласовывается. Сергей Скляров, пресс-секретарь, Белгазпромбанк 15.40 – 16.10 ИВЕНТ-ИНКВИЗИЦИЯ: ГЛАВНЫЕ ФАКАПЫ РЫНКА. Виталий Кривко, директор Terra Marketing Group 16.15 – 17.15 NETWORKING РЕФЛЕКСИЯ участников конференции. Вручение сертификатов. 17.20 – 18.00 Показ работ-финалистов четвертого фестиваля рекламы ЛАМА. 19.30 ВЕЧЕРИНКА-ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ ЛАМА

К участию в «Днях маркетинга, рекламы и брендинга» приглашаются топ-менеджеры и директора по маркетингу предприятий, владельцы бизнеса, стремящиеся повысить конкурентоспособность своих брендов и занять лидирующие позиции на рынке, а также все, кто хочет стать успешнее в бизнесе.

Стоимость участия в конференции 30-31 октября для одного представителя от компании составляет 320 руб. + НДС. Чтобы стать участником конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019», заполните бланк-заявку или купите билет онлайн на официальном сайте АКМА Беларуси http://association.by/brand-day.

Приятным бонусом для участников конференции станет посещение Церемонии награждения победителей фестиваля рекламы ЛАМА и вечеринки по случаю торжества 31 октября. Кстати, прием конкурсных работ на фестиваль продолжается до 17 октября включительно.