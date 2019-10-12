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23. 10. 2019

В Беларуси будут по-новому проводить школьные олимпиады

Готовить задания для предметных олимпиад в Беларуси теперь будет Республиканский институт контроля знаний, который также проводит ЦТ. Соответствующее постановление министерства образования опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее предметные олимпиады организовывало управление среднего образования Минобразования. Теперь же этим будет заниматься РИКЗ.

За две недели до начала третьего и четвертого этапов республиканской олимпиады оргкомитет должен будет направить в РИКЗ заявку на олимпиадные задания с указанием числа участников, их рассадки и членов жюри по каждому предмету. Затем члены оргкомитета должны отсканировать работы участников и передать их в РИКЗ.
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