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23. 10. 2019

На следующей неделе в Беларуси похолодает

Источник фото: Telegraf.by

До конца недели в Беларуси еще сохранится теплая погода, но в начале следующей существенно похолодает.

По данным Белгидромета, в четверг преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью 2-8 градусов тепла, местами - 9-11. Днем 11-17, по юго-западу до 18-20.

В пятницу преимущественно без осадков погода. Ночью и утром слабый туман. Ночью 3-9 тепла, местами - 10-11. Днем 13-20, в южных районах до 22 градусов.

В субботу преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман. Ночью - 4-9 градусов тепла, местами - 10-11, днем от 11 по северу до 21 по югу.

В воскресенье местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ночью от 4 до 11 тепла, днем - 8, по югу - до 19. Похолодает.

В понедельник температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, днем - 5-12. Местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Во вторник похолодает еще сильнее. Местами кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью от минус 2 до плюс 5, днем - от 0 до плюс 7.

 
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