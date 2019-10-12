Лента RSS
Подписаться на ленту
23 октября 2019, среда, 19:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
23. 10. 2019

В Минск привезли точную копию акта Люблинской унии

Автор фото: Надежда Гацак Источник фото: Telegraf.by

23 октября в Национальном историческом музее Беларуси открылась экспозиция “Вольные с вольными, равные с равными”, организованная Польским Институтом в Минске.

Выставка посвящена 450–летию подписания в 1569 году Люблинской унии, положившей начало государственному союзу между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, известному как Речь Посполитая.

Временная экспозиция представляет точную историческую реконструкцию акта унии из собрания Музея истории Польши, а изображение одноименного произведения Яна Матейко 1869 года позволяет понять исторические реалии и обстоятельства подписания старинного документа.

Выставка работает по 13 ноября.

Фото Надежды Гацак
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.