В Минск привезли точную копию акта Люблинской унии

23 октября в Национальном историческом музее Беларуси открылась экспозиция “Вольные с вольными, равные с равными”, организованная Польским Институтом в Минске.
Выставка посвящена 450–летию подписания в 1569 году Люблинской унии, положившей начало государственному союзу между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, известному как Речь Посполитая.
Временная экспозиция представляет точную историческую реконструкцию акта унии из собрания Музея истории Польши, а изображение одноименного произведения Яна Матейко 1869 года позволяет понять исторические реалии и обстоятельства подписания старинного документа.
Выставка работает по 13 ноября.
Фото Надежды Гацак
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