Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки двух белорусских предприятий

Россельхознадзор с 26 октября отменяет свои же ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината и сливок наливом Горецкого пищевого комбината.
Как сообщили в ведомстве, ограничения сняты под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Беларуси.
Отправляемая в Россию должна быть выработана с 26 октября и иметь электронный ветеринарный сертификат.
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