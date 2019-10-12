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24. 10. 2019

Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки двух белорусских предприятий

Источник фото: rg.ru

Россельхознадзор с 26 октября отменяет свои же ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината и сливок наливом Горецкого пищевого комбината.

Как сообщили в ведомстве, ограничения сняты под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Беларуси.

Отправляемая в Россию должна быть выработана с 26 октября и иметь электронный ветеринарный сертификат. 
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