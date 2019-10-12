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24. 10. 2019

Белорусам дадут бесплатные визы на перезахоронение Калиновского

Источник фото: Sputnik

22 ноября в Вильнюсе пройдет церемония перезахоронения лидеров и участников освободительного восстания 1863−1864 годов, включая Кастуся Калиновского. Тем жителям Беларуси, которые захотят посетить церемонию, посольство Литвы в Беларуси готово выдать льготные визы.

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Для этого необходимо предварительно регистрироваться в посольстве до 5 ноября по электронной почте: k1@urm.lt. Жителя Гродненской и Брестской областей следует обратиться в Генеральное консульство в Гродно.

Количество соискателей будет ограничено, и посольство проинформирует заявителей о возможности подачи документов на льготные визы индивидуально.

Визы будут выдаваться на одноразовую поездку на срок с 20 по 24 ноября.

Более подробную информацию получить на сайте посольства.
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