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24. 10. 2019

Беларусь опустилась в рейтинге Doing Business на 12 позиций

Беларусь в обновленном рейтинге Всемирного банка Doing Business опустилась на 12 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 49-е место из 190 стран. Среди стран-соседей худший показатель только у Украины — 64-я позиция. Литва в рейтинге 11-я, Латвия — 19-я, Россия – 28-я, а Польша — 40-я.

Лидируют в глобальном рейтинге Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

В министерстве экономики Беларуси объяснили снижение позиции Беларуси динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по контролируемым компонентам рейтинга.

Ряд мер по либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси не вошли в исследование Всемирного банка по причине методологии, сообщили в минэкономики.

При этом в рейтинге отражены позитивные изменения по таким показателям, как "Регистрация предприятий"; "Получение разрешения на строительство"; "Подключение к системе электроснабжения"; "Налогообложение"; "Разрешение неплатежеспособности"; "Международная торговля".

За оцениваемый период зафиксировано лишь одно усложнение ведения бизнеса: была ослаблена защита миноритарных инвесторов.

 
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