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24. 10. 2019

Через минский аэропорт пытались вывезти 83 банкноты и облигации Российской империи

Источник фото: ГТК

В ходе таможенного контроля в столичном аэропорту сотрудники таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 83 банкноты и облигации времен Российской империи. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

Культурные ценности перевозила в чемодане 62-летняя жительница Воложинского района, которая следовала из Минска в США с пересадкой в Амстердаме. Женщина выбрала для следования «зеленый коридор».

У нее обнаружены 77 банкноты 1914-1919 годов и ценные бумаги 1866-1917 годов. Их вывоз разрешен только при наличии документа министерства культуры и с учетом обязательного декларирования.

По данному факту проводится проверка по ч.1 ст. 14.5 КоАП.
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