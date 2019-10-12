Через минский аэропорт пытались вывезти 83 банкноты и облигации Российской империи

В ходе таможенного контроля в столичном аэропорту сотрудники таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 83 банкноты и облигации времен Российской империи. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

Культурные ценности перевозила в чемодане 62-летняя жительница Воложинского района, которая следовала из Минска в США с пересадкой в Амстердаме. Женщина выбрала для следования «зеленый коридор».

У нее обнаружены 77 банкноты 1914-1919 годов и ценные бумаги 1866-1917 годов. Их вывоз разрешен только при наличии документа министерства культуры и с учетом обязательного декларирования.

По данному факту проводится проверка по ч.1 ст. 14.5 КоАП.