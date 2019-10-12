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24. 10. 2019

В Литве ответили на обеспокоенность Беларуси по поводу войск США

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис ответил на обеспокоенность официального Минска по поводу размещения у границы с Беларусью батальона сухопутных войск США. По его словам, Литва заинтересована в сохранении независимости и целостности Беларуси, а также в развитии экономического сотрудничества, сообщили в литовском Минобороны .

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Министр заверил, что «нет никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере, с западной стороны».

По его словам, размер батальона США, который прибудет в Литву, также не может представлять угрозу для безопасности Беларуси. Раймундас Кароблис подчеркнул, что ротация сил НАТО в Балтийском регионе является обычной практикой.

Министр отметил, что белорусским властям известны причины роста интенсивности военных учений НАТО после 2014 годе, «и они не имеют никакого отношения к Беларуси и не направлены против нее».
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