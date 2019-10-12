Лукашенко рассказал, как "бегал за пивом" для Назарбаева

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как "бегал за пивом", работая с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующее видео в среду, 23 октября, опубликовало агентство Хабар.

"Я встретился с аксакалами. Сопливый, мне еще 40 лет не было, когда я стал президентом. Прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Каримов, Ниязов. И мы Эмомали Шариповичем Рахмоном, совсем зеленые руководители. Ну и что. За пивом бегал поначалу, как в народе говорят", - рассказал он.

Кроме того, Лукашенко поделился воспоминаниями об отношениях с Назарбаевым. По его словам, он всегда видел в казахстанском лидере "что-то родное, близкое", так как они оба выросли в деревне.

"Всегда были с ним на "ты", могли и матом поругаться, на ухо шепнуть, что-то сказать, что не должны слышать другие, но всегда находили взаимопонимание", - Сказал Лукашенко, отметив, что очень ценит их дружбу.

Ранее Лукашенско заявил, что после президентства хотел бы быть ректором "где-то в учреждении".

Также Лукашенко рассказывал, как предлагал Ельцину дать Клинтону пост в Союзном государстве.

Источник: korrespondent.net