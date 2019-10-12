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24. 10. 2019

За три дня в Беларуси задержали восемь машин с поддельными VIN-номерами

Источник фото: МВД

8 автомобилей с российскими регистрационными знаками под управлением граждан Беларуси были задержаны сотрудниками уголовного розыска и ГАИ за три дня. Сомнения вызвали VIN этих авто, уточнили в МВД. В поле зрения попали такие дорогостоящие автомобили.

Так, обнаруженный в Минске Lexus был похищен в Санкт-Петербурге, а изъятую на Витебщине Toyota Camry искал хозяин из Московской области. Некоторые новые владельцы знали о криминальном прошлом автомобилей.

Например, 27-летний житель Россонского района на требования сотрудников ГАИ остановиться попытался скрыться, но неудачно.

В МВД напоминают, что тех, кто занимается подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства, ожидает уголовная ответственность по ст. 381 УК.
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