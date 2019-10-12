«Соседи» подарят автомобиль и отправят в Германию за покупку продуктов

В Беларуси при покупке продуктов питания теперь можно получить новый автомобиль Volkswagen или путешествие в Германию. «Немецкие каникулы» проводит сеть магазинов «Соседи» по 24 ноября по всей стране.

Автомобиль и путевки причитаются покупателям. Для них подготовили новый кроссовер Volkswagen Tiguan и 12 путешествий в Германию, которые включают посещение Берлина, Лейпцига и Дрездена. Предусмотрены и другие подарки – 1200 подарочных сертификатов по 25 рублей. Каждую неделю будут выдавать по два тура и 200 сертификатов. А обладатель автомобиля определится 29 ноября.

Для участия надо совершить покупку от 10 рублей в любом магазине «Соседи» и показать на кассе бонусную карту «Купилка». До этого стоит заглянуть в личный кабинет и дать согласие (если не делали этого раньше) на участие в игре. Как и всегда, в чек должен войти минимум один товар-партнер. Но выбор на редкость большой – более чем 500 позиций, в том числе мука, соки, кетчуп и даже скумбрия. Если все сделано правильно, выдается игровой код.

Летом «Соседи» проводили «Французские каникулы», которые вызвали нешуточный ажиотаж – за два месяца поступило свыше 100 000 игровых кодов. В этот раз ритейлер выбрал Германию – эта страна в предрождественский период особенно живописна и колоритна.

«Мы получили потрясающий отклик от покупателей во время «Французских каникул», так что продолжение проекта было вполне ожидаемым. Наличие игровой формы и подарков придает больший интерес походу в магазин, а мы выступаем за новые впечатления. При этом мы постарались сделать так, чтобы присутствовали одновременно как крупные суперпризы, так и небольшие подарки для 1200 покупателей. И что важно, для выигрыша не нужно ничего делать специально – достаточно просто выбирать любимые продукты», – заверяют в сети магазинов «Соседи».