29 и 30 октября в «Берестовице» возможны перебои с электричеством

29 и 30 октября с 09:00 до 17:00 на границе Беларуси и Польши в пункте пропуска «Берестовица» (с польской стороны «Бобровники») возможны перебои с электроэнергией. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.
По ее словам, возможные перебои связаны с проведением плановых работ сотрудниками «Гродноэнерго».
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута поездки через белорусско-польскую границу.
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