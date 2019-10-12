29 и 30 октября в «Берестовице» возможны перебои с электричеством

29 и 30 октября с 09:00 до 17:00 на границе Беларуси и Польши в пункте пропуска «Берестовица» (с польской стороны «Бобровники») возможны перебои с электроэнергией. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

По ее словам, возможные перебои связаны с проведением плановых работ сотрудниками «Гродноэнерго». Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута поездки через белорусско-польскую границу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby