Лукашенко: отношения с Казахстаном уходят вглубь столетий

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 октября на переговорах с gрезидентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что белорусские «отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий». «Мы всегда, особенно в советский период, были близки», - заявил глава государства.

По его словам, экономики двух стран всегда, в том числе и сегодня, были взаимодополняемыми, сообщили в Администрации президента.



Александр Лукашенко заверил, что Беларусь всегда будет надежным партнером Казахстана. По его мнению, уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран.



Глава государства отметил, что Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях, страны открыто и откровенно обсуждают любые вопросы. Он подчеркнул, что проблемных вопросов в сферах политики, военно-технического сотрудничества, дипломатии у стран почти нет.

Александр Лукашенко констатировал, что за три года товарооборот между странами увеличился более чем в два раза и в 2018 году достиг 900 млн долларов. По его словам, хотя и есть определенный дисбаланс в торговле в пользу Беларуси, в последние годы существенно вырос импорт из Казахстана. Президент заявил, что готов рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота. Он также отметил, что страны уже готовы перейти от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что в результате переговоров страны смогут выйти «на очень серьезные договоренности», которые будут реализованы в самом ближайшем будущем. По его словам, Казахстан заинтересован в увеличении объемов торговли с Беларусью, расширении связей в гуманитарной сфере и активном взаимодействии в международных организациях.