"Иди на жизнь"! Встречайте премьеру от Тины Кароль!

Знаменитая украинская певица Тина Кароль, не перестаёт удивлять и радовать своих многочисленных поклонников интересными новостями! Вот и в этот раз, Народная артистка Украины неожиданно впечатлила всех премьерой своей новой композиции «Иди на жизнь»!

Иди на жизнь - это жизнеутверждающий манифест Тины Кароль. Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников. Тине Кароль всегда удаются характерные песни, которые потом становятся настоящими саундтреками к судьбам миллионов людей.

Вот что говорит артистка о смысле композиции: Внутри каждого из нас есть маленький ребёнок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренно делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!

Кстати, кроме самой композиции "Иди на жизнь", Тина Кароль выпустила Lyric video на одноимённый трек, который уже можно посмотреть на официальном YouTube канале певицы!

Напоминаем, что абсолютно новые и уже полюбившиеся всем хиты Тины Кароль, можно будет услышать на её больших сольных концертах - 20 ноября в Гомеле и 21 ноября в Минске.