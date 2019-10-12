Около 1000 человек собрало открытие магазина «Санта» в Могилеве

В могилевском микрорайоне Казимировка заработал большой магазин «Санта». В здании на Минском шоссе, 40, а внутри присутствуют все привычные отделы, пекарня и пиццерия. На открытие пришло около 1000 человек, покупателям раздавали бесплатное мороженое.

Площадь магазина составляет 686 «квадратов», что делает его одним из самых крупных торговых объектов в Казимировке. Перед открытием здесь провели глубокую модернизацию: установили небесного цвета фасады, организовали широкие проходы и поставили современные витрины. Внутри вышло светло и уютно, а в интерьере преобладают скандинавские мотивы.

В магазине собрано около 12 000 наименований товаров. В частности, в мясном отделе представлен богатый выбор колбас и копченостей. Много здесь и молочных продуктов, в том числе новинок «Савушкин продукт». Внимание покупателей привлекают свежие фрукты и овощи. Наибольшим спросом пользовались белорусские яблоки и груши.

Среди прилавков можно найти десятки видов морской рыбы, выловленной скандинавскими шхунами. А, например, ассортимент «Санта Бремор» представлен в полном составе. На многие позиции действуют акционные цены. Так, сельдь стоит всего 2,49 рубля, скумбрия – 4,49, а тушка хека – 5,69.

Магазин также располагает мясными полуфабрикатами и свежими суши. А еще на месте готовят итальянскую пиццу за 5,95 рубля. Для ее приготовления используют настоящую моцареллу, натуральные травы и различные начинки. Работает и собственная пекарня, так что выпечка появляется на прилавке еще горячей.

«Мы продолжаем расширять свою сеть в Могилеве. В новом магазине сделан фокус на большом выборе мясомолочных продуктов, обилии морской рыбы, многообразии овощей и фруктов. На месте мастера готовят суши, горячую выпечку и пиццу. Более сотни товаров доступны по акционным ценам», – поясняют в сети «Санта».

Магазин открывали с праздником и весельем. Первым покупателям раздали 1000 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары. Настроение на улице поднимали ведущий и ростовые куклы. В самом магазине было оживленно: запуск магазина «Санта» здесь ждали с нетерпением.

Большой магазин «Санта» в Казимировке работает с 8 до 23 часов.

Напомним, сеть «Санта» является частью брестского холдинга, в который также входят продуктовый производитель «Санта Бремор» и молочная компания «Савушкин продукт». Торговая сеть насчитывает более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.