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25. 10. 2019

Минск отказался от российского кредита в пользу китайского

Источник фото: СТВ

Минск не ведет переговоров с Москвой по кредиту правительства России на сумму до 600 млн долларов. Об этом 25 октября сообщил министр финансов Максим Ермолович. "Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем", - добавил он.

Между тем министр заявил, что Беларусь рассчитывает до конца года получить китайский кредит на 500 млн долларов, передает БелТА.

По словам Максима Ермоловича, уже состоялся ряд встреч с представителями Банка развития Китая, чтобы подготовить необходимую документацию для принятия окончательного решения.
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