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26. 10. 2019

С живыми крабами и устрицами. В ТРЦ Palazzo откроется супермаркет BIGZZ нового формата

В ТРЦ Palazzo 31 октября заработает супермаркет BIGZZ нового формата с пекарней, винотекой, большими мясными витринами и аквариумами с морепродуктами. Магазин откроется вместе со всем торгово-развлекательным центром на улице Тимирязева.

Супермаркет выполнен в новом концепте, который еще не был реализован в Беларуси. Его площадь – более 3 тыс. «квадратов». Покупателей ожидает расширенный ассортимент товаров – прежде всего, свежих продуктов. В частности, здесь будут мясные витрины с мраморной говядиной и аквариумы с раками, крабами и устрицами. 

В магазине организована собственная мультипекарня, где будут готовить десятки видов хлеба и сдобы – больше, чем в обычных супермаркетах. А для ценителей благородных напитков предусмотрена винотека. 

Кроме того, в ТРЦ Palazzo откроется магазин электроники «Электросила». Всего здесь будет работать свыше 130 магазинов. На фудкорте будут представлены KFC, Burger King, Cinnabon, Salateira и «Мама дома». 

Комплекс будет выделяться большой зоной развлечений. В частности, здесь появится первая в стране аэродинамическая труба американской компании iFLY. Здесь также разместится многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр и другие объекты. Это будет первый крупный ТРЦ в Минске с фокусом на развлечения. 

ТРЦ Palazzo откроется 31 октября в 12 часов. Первых покупателей ожидают приятные сюрпризы.
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