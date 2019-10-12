Состоялся релиз нового сингла Ларисы Грибалевой «В облаках»

Певица Лариса Грибалева выпустила новую песню под названием «В облаках», которая стала результатом сотрудничества с автором Юлией Киреевой. Презентация состоялась на «Русском Радио».

Песня посвящена 25 – летию творческой деятельности артистки.

Основной посыл композиции – противоречивые отношения между людьми, поиск взаимпонимания в любви и жизни.

«Эта песня характеризует осеннюю печаль с нотками романтики. Она помогает философски отнестись к сложностям во взаимоотношениях людей. Настраивает на спокойный, уютный лад. Побуждает искать и находить ответы в любви. Она станет спутником тех, кто грустит об ушедшей любви и мечтает о новых взаимоотношениях. Помогает разобраться в своих чувствах, искать и находить себя в сложном союзе мужчины и женщины», – прокомментировала выпуск сингла «В облаках» Лариса Грибалева.

Лариса Грибалева – это не только популярная певица, но и телеведущая таких программ как, «Утренняя почта с Игорем Николаевым», «Все нормально, мама», «Добрай ранiцы, Беларусь», «Утро» на телеканале РТР Беларусь.