Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2019, вторник, 01:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
01. 10. 2019

Кабмин не планирует повышать налоги

Правительство не планирует инициировать увеличение налогов. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу Свобода слова.

"Мы не планируем как правительство увеличивать налоги", - сказал Гончарук.

Он отметил, что в Верховной Раде зарегистрированы много инициатив, но не все из них были инициированы Кабмином.

"Правительство планирует не мешать бизнесу делать бизнес", - заявил премьер.

Он также заявил о намерении удвоить прожиточный минимум.

"Чтобы 10 млн украинцев смогли достойно себя обеспечить нам нужно увеличить прожиточный минимум вдвое ... В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку нормально себя чувствовать", - сказал Гончарук.

Он добавил, что для развития экономики нужно стимулировать поступления в Украину иностранных инвестиций.

Без пенсий и конкретики. Программа правительства

Ранее Гончарук пообещал привлечь $50 млрд инвестиций за пять лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.