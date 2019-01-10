Кабмин не планирует повышать налоги

Правительство не планирует инициировать увеличение налогов. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу Свобода слова.
"Мы не планируем как правительство увеличивать налоги", - сказал Гончарук.
Он отметил, что в Верховной Раде зарегистрированы много инициатив, но не все из них были инициированы Кабмином.
"Правительство планирует не мешать бизнесу делать бизнес", - заявил премьер.
Он также заявил о намерении удвоить прожиточный минимум.
"Чтобы 10 млн украинцев смогли достойно себя обеспечить нам нужно увеличить прожиточный минимум вдвое ... В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку нормально себя чувствовать", - сказал Гончарук.
Он добавил, что для развития экономики нужно стимулировать поступления в Украину иностранных инвестиций.
Без пенсий и конкретики. Программа правительства
Ранее Гончарук пообещал привлечь $50 млрд инвестиций за пять лет.
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Источник: korrespondent.net
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