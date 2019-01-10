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01. 10. 2019

Крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от Антарктиды

В Антарктиде сформировался самый большой за последние 50 лет айсберг, имеющий вес около 315 миллиардов тонн и площадь 1636 квадратных километров. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает BBC.

"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.

Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, что имеет название Эмери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.

Ученые будут тщательно отслеживать движение этого огромного куска льда, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.

 

Ранее сообщалось, что в Антарктиде может появится айсберг в два раза больше Нью-Йорка.

А год назад от ледника в Антарктиде откололся гигантский айсберг. По своим размерам он несколько уступает городу Харькову.

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Источник: korrespondent.net
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