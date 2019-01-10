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01. 10. 2019

На Львовщине грабители напали на дом фермера-иностранца

Двоих жителей города Сосновка Львовская области задержали по подозрению в разбойном нападении на частный дом. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба полиции области.

Задержанных подозревают в том, что они, угрожая оружием, ворвались 29 сентября в дом фермера-иностранца в Сокальском районе, избили хозяина, отняли у него 230 тыс. грн и скрылись.

Получив сообщение о разбое, к поиску злоумышленников подключились полицейские и пограничники.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов остановили микроавтобус, в котором передвигались два жителя города Сосновка, 34 и 39 лет. У них изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, маски и другие вещественные доказательства. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о разбое. Им грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что вооруженные грабители унесли полмиллиона из дома на Черкасчине. Одного из грабителей оперативно задержали.

А на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов.

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Источник: korrespondent.net
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