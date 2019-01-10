Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2019, вторник, 06:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
01. 10. 2019

В Кабмине назвали дату запуска новой таможни

Начиная с 1 ноября этого года Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире Свобода слова на ICTV.

По словам Гончарука, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни в частности и власти в целом.

"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем... Невозможно силами министерства финансов побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ... Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качествам от тех, кто возглавлял до этого", - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что если будет организовано сотрудничество под координацией президента, то это явление уйдет в прошлое.

Также Гончарук заявил, что Кабмин не планирует повышать налоги, а прожиточный минимум будет удвоен.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял пятилетнюю программу действий, которую презентуют в Верховной Раде на этой неделе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.