В Кабмине назвали дату запуска новой таможни

Начиная с 1 ноября этого года Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире Свобода слова на ICTV.
По словам Гончарука, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни в частности и власти в целом.
"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем... Невозможно силами министерства финансов побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ... Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качествам от тех, кто возглавлял до этого", - сказал премьер.
Он также подчеркнул, что если будет организовано сотрудничество под координацией президента, то это явление уйдет в прошлое.
Также Гончарук заявил, что Кабмин не планирует повышать налоги, а прожиточный минимум будет удвоен.
Ранее сообщалось, что Кабмин принял пятилетнюю программу действий, которую презентуют в Верховной Раде на этой неделе.
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Источник: korrespondent.net
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