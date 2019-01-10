20 украинских радиостанций вещают возле Донецка

В 20 километрах от Донецка - в городе Горняк будут транслировать 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов. Об этом вечером в понедельник, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"С ближайшей к Донецку 190-метровой мачты в Горняке вещают 20 радиостанций, 12 цифровых телеканалов и 4 аналоговых телеканала", - говорится в сообщении.

Костинский отметил, что 26 сентября Национальный совет выдал последнюю партию разрешений на временное вещание в Горняке Донецкой области - радиостанциям Максимум FM, Люкс FM и 49 параллель.

"Большая часть вещателей уже осуществляет эфирное вещание в направлении Донецка. Сейчас продолжается техническая подготовка к началу вещания тех радиостанций и телеканалов, которые получили разрешительные документы в течение последних недель ", - добавил Костинский.

Таким образом, жители неподконтрольных Киеву районов Донетчины могут искать украинский контент здесь:

49 'параллель - 88.2 МГц

Радио Львівська хвиля - 89.2

UA: Украинское радио - 90.7

Общественное радио - 91.4

Вильне радио - 92.0

UA Радио Проминь - 95.3

UA: Украинское радио Голос Донбасса - 95.7

Светлое радио Эммануил - 96.1

Перец FM / Стильное - 97.0

Радио УНА - 100.0

UA: Радио Культура - 102.6

Радио РОКС Украина - 104.1

Радио НВ - 104.7

Тризуб FM - 105.1

RadioM - 105.5

Русское Радио Украина - 106.0

Армия FM - 106.4

Люкс ФМ - 106.8

Радио МАКСИМУМ - 107.2

Прямой FM - 107.6

По словам Костинского, по концентрации радиостанций Горняк до конца года превзойдет Краматорск (19 вещателей) и Мариуполь (18).

В аналоге получили разрешения на временное вещание четыре телеканала:

UA Культура

UA Донбасс

UA: Первый

UATV на русском

В цифре (стандарт DVB-T2) выдали разрешения на вещание следующим 12 телеканалам:

UA: Первый

UA Культура

UA Донбасс

UATV на русском

Телеканал Прямой

5 канал

Телеканал СТБ

Телеканал ICTV

1 + 1

2 + 2

Телеканал Донбасс

Телеканал Правдатут



Напомним, летом сообщалось, что более 20 компаниям разрешили вещание на Донбассе и в Крыму. Позже стало известно, что в Крыму частично заблокировали украинский радиосигнал.

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Источник: korrespondent.net