В Перу президент и парламент прекратили полномочия друг друга

Президент Перу Мартин Вискарра распустил конгресс и объявил парламентские выборы на 26 января 2020 года, в ответ парламент объявил президента недееспособным и привел к присяге вице-президента Мерседес Араос. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает El Peruano и пресс-служба парламента.

Также сообщается, что Мерседес Араос назвала решение Вискарры о роспуске конгресса незаконным.

Парламент, в котором большинство принадлежит оппозиционной партии Народная сила, также направил в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств письмо, в котором говорится об "угрозе демократии".

Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.

Президент Перу утром в понедельник поставил перед конгрессом вопрос о доверии, который был связан с ключевой для действующей администрации реформой конституционного суда, предполагающую изменение порядка назначения судей.

Конгрессмены отложили решение о доверии президенту и судебной реформе на вторую половину дня, после чего провели голосование за кандидатуру очередного члена конституционного суда. Вискарра расценил это как отказ в доверии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net