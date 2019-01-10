Итоги 30.09: Программа Кабмина и скандал с Луценко

Украина и еще четыре страны устроили демарш в ПАСЕ

В Страсбурге 30 сентября началась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. По программе заседания также запланированы торжества по случаю 70-летия Совета Европы. Делегация Украины в знак протеста против возвращения России отказалась участвовать в сессии ПАСЕ. К демаршу Украины присоединились делегаты от четырех стран: Литвы, Латвии, Грузии и Эстонии.

В США возмущены заявлением бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом. Он заявил, что в Украине дело было "коррупционно закрыто" прокурором. В свою очередь Луценко заявил, что все его действия по делу в отношении сына Байдена были законными и он готов давать показания в Конгрессе США. Также сегодня стало известно, что Луценко на фоне скандала улетел в Лондон на полтора месяца, чтобы "подтянуть английский".

Кабмин принял пятилетнюю программу действий

Программа деятельности правительства предусматривает привлечение 50 млрд долларов инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет.

По словам премьер-министра Гончарука, правительство также ставит перед собой задачу создать миллион рабочих мест. Программу деятельности Кабмина представят в Верховной Раде на этой неделе.

Зеленский утвердил цели развития до 2030 года

Президент Владимир Зеленский подписал указ о реализации 17 целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Документ направлен на обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Вскоре стало известно, что текст программы повторяет содержание документа ООН.

Под Офисом Президента предприниматели требовали ветировать два закона

Более 500 бизнесменов с разных городов устроили под окнами Зеленского митинг с требованием ветировать законы о детенизации расчетов и о регистраторах расчетных операций в смартфоне. Предприниматели заявляют, что эти законы уничтожит их небольшой бизнес.

Глава партии Слуга народа написал заявление об увольнении

Давид Арахамия хочет сложить полномочия и написал соответствующее заявление. Чтобы принять отставку главы и выбрать его преемника партия в конце октября проведет съезд, на котором также планируют усовершенствовать устав партии.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести", - сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Александр Корниенко.

Рост доходов украинцев существенно замедлился

Во втором квартале 2019 года доходы населения Украины составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн. Таким образом, уменьшение сбережений во втором квартале 2019 года составило 22,9 млрд грн.

При этом реальные доходы (с учетом инфляции) во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,1%.

Порошенко обещает три миллиона за информацию о заказчиках Гонтаревой

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил три миллиона гривен за информацию о заказчиках и исполнителях покушения на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой.

По мнению бывшего президента, круг лиц, причастных к нападению на Гонтареву и ее имущество не так уж и широк. Такое решение Порошенко принял чтобы "не дать не очень активному следствию ни одного шанса на бездействие".

Кабмин намерен разрешить продажу земли иностранцам

В концепции, подготовленной Минэкономразвития, предусматривается расширение продажи земли иностранцам при определенных условиях. Контроль за соблюдением ограничений по землям будет осуществлять Антимонопольный комитет Украины в порядке, определенном правительством. Согласно концепции, дата вступления в силу закона - 1 октября 2020 года.

Также предлагается, что Кабмин сможет запрещать покупать иностранцам земельные участки расположенные ближе, чем 30 км к государственной границе Украины. А СНБО сможет ограничивать приобретение земель лицами, связанными с государством-агрессором РФ.

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Источник: korrespondent.net