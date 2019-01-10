Перечень доступных лекарств хотят увеличить вдвое до 2024 года

Кабинет министров рассчитывает, что количество препаратов, чью стоимость будет возмещать правительство, до 2024 года увеличится до 500 наименований, что почти вдвое больше нынешнего. Такая инициатива содержится в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 1 октября.

Правительство также рассчитывает на улучшение доступности лекарственных средств, в частности, благодаря увеличению количества принимающих в программе реимбурсации аптечных учреждений до 22 тысяч аптек.

Как уточнили агентству Интерфакс-Украина в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), в настоящее время в программе реимбурсации принимают участие 254 наименования лекарственных средств, из которых 78 можно получить бесплатно.

По состоянию на конец сентября 2019 года договор об участии в программе реимбурсация с НСЗУ уже заключили 1108 аптечных учреждений (юрдиц). Лекарственные средства по программе реализуются в 7439 аптеках.

В рамках программы Доступные лекарства выписано 6,822 млн рецептов, из которых отпущено 83,14%.

Лидером по выписке по отпуску рецептов по программе является Днепропетровская (выписано 808344 рецепта), Харьковская (выписано 539236 рецептов) и Львовская (выписано 432632 рецепта) область.

НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации лекарственных средств Доступные лекарства с 1 апреля 2019 года. Программа была внедрена в 2017 году в программе принимают участие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

Напомним, что ранее предыдущий кабмин увеличил бюджет программы Доступные лекарства на треть.

Также сообщалось, что при Супрун Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств. В программу Доступные лекарства внесли еще 14 наименований препаратов - теперь украинцы смогут бесплатно получить 78 лекарств.

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Источник: korrespondent.net