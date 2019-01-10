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01. 10. 2019

Наркоторговцы дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина

Корабль наркоторговцев затонул у берегов Колумбии: мужчины оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонны кокаина. Об этом сообщает издание Daily Mail во вторник, 1 октября.

Представители колумбийского военно-морского флота (ВМФ) обнаружили трех мужчин в 55 километрах от города Тумако. Пострадавшие объяснили, что их лодку накрыла большая волна, после чего они около трех часов провели в Тихом океане, держась за черные пакеты с наркотиками.

Преступников подняли на сушу и оказали медицинскую помощь. Полиция осмотрела многочисленные пакеты и нашла внутри 1,2 тонны кокаина. Мужчин немедленно арестовали и взяли под стражу. По данным местной прессы, их подозревают в обороте наркотиков.

На данный момент неизвестно, выдвинуты ли против них официальные обвинения. Отмечается, что один человек с затонувшего судна бесследно исчез. ВМФ ведет поиски.

Напомним, что ранее в Новой Зеландии нашли подземный бункер с крупной партией марихуаны.

Также сообщалось, что ураган Дориан вынес на берег Флориды пакеты с кокаином.

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Источник: korrespondent.net
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