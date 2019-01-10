В Кремле ожидают согласования формулы Штайнмайера на заседании Контактной группы в Минске, которое состоится во вторник, 1 октября. Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет Интерфакс.

"Ожидания как и перед заседанием этой группы 1 октября. Надеемся, что будет окончательно согласованна формула Штайнмаейра и украинская сторона это официально зафиксирует", - сказал Ушаков.

"Это может быть одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, Ушаков подтвердил, что ожидает от нынешней встречи контактной группы "и других итогов". Но конкретизировать не стал.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на предыдущих переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению".

По данным СМИ, документ сегодня попытаются подписать со второго раза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net