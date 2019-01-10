На Житомирской таможне обнаружена коррупционная схема по растаможке авто

Сотрудники СБУ провели 15 обысков в служебных помещениях Житомирской таможни и ее структурных подразделениях и разоблачили коррупционную схему. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 1 октября.

Силовики обнаружили центр, который растаможивал транспортные средства по заниженной оценочной стоимости. Выяснено, что группа лиц зарегистрировала несколько субъектов хозяйствования-резидентов в Житомире и Ровно и компаний-нерезидентов в оффшорных зонах.

"Реквизиты этих компаний дельцы использовали во время импорта автомобилей из государств Евросоюза. При этом за счет занижения стоимости транспортных средств и соответственно уменьшения обязательных таможенных платежей в государственный бюджет машины "дешевели" фактически вдвое", - отмечает СБУ.

Используя эту схему, злоумышленники ввезли более 400 автомобилей: грузовиков, автобусов, микроавтобусов, пассажирских автомобилей. Таким образом бюджет государства недополучил около 10 миллионов гривен обязательных таможенных платежей и сборов.

Во время обысков в Житомирской таможне оперативники изъяли черновые записи, регистрационные и бухгалтерские документы, документы таможенного оформления и печати фирм. Изъято также оргтехнику, на которой изготавливалась документация и т. п.

"Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни", - добавили в СБУ.

Ранее в Полтаве на взятке задержали главу областной таможни. Чиновник требовал 400 долларов за один растаможенный автомобиль с грузом.

Также сообщалось о задержании чиновников винницкой таможни на взятках. Они организовали схему по растаможивании авто, где за каждую декларацию требовали по 500 гривен взятки.

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Источник: korrespondent.net