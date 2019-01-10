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01. 10. 2019

С сегодняшнего дня нужно включать ближний свет фар на загородных дорогах

Со вторника, 1 октября, в Украине водители обязаны включать ближний свет фар во время движения вне населенных пунктов. Об этом напоминает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области на странице в Facebook.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Полицейские подчеркивают, что это требование правил дорожного движения является обязательным для выполнения в любое время суток.

Напомним, что ранее в Кабмине рассказали о новой растаможке "евроблях". В правительстве раскрыли возможную формулу растаможки "евроблях" и считают, что новая перерегистрация поможет избежать спекуляций и коррупции.

Также сообщалось, что в Украине резко подскочило автопроизводство. За август в Украине произведено 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Источник: korrespondent.net
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