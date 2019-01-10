С октябре в Украине стартует осенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. Он продлится до конца года.
Согласно проекту распоряжения Кабмина, осенью 2019 года запланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей:
- в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек;
- в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;
- в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;
- в Государственную пограничную службу - 1000 человек.
Призывной возраст 20-27 лет, срок службы - 18 месяцев, для обладателей диплома о высшем образовании - 12 месяцев.
В Минобороны уточнили, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.
Как сообщалось, только в Киеве уклоняются от военной службы почти 35 тысяч человек.
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Источник: korrespondent.net
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