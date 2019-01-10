Рябошапка назначил нового прокурора Харьковщины

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Александра Фильчакова новым прокурором Харьковской области. Об этом со ссылкой на соответствующее решение Рябошапки сообщает Украинская правда во вторник, 1 октября.

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", - распорядился Рябошапка.

До 26 сентября пост прокурора Харьковской области занимал Юрий Данильченко, который был уволен с должности по решению Рябошапки.

Напомним, что ранее Рябошапка уволил своих заместителей Юрия Севрука, Анатолия Матиоса и Анжелу Стрижевскую.

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Источник: korrespondent.net