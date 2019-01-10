Пьяный полицейский избил подростка в Полтаве

В Полтаве два пьяных мужчины, один из которых работает в полиции, напали на женщину и двух других человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области, передает Liga.net во вторник, 1 октября.

Инцидент произошел 29 сентября с 21:00 до 22:00 в районе улицы Небесной Сотни.

"Действительно, один из них (нападавших, - ред.) - полицейский батальона патрульной службы особого назначения Полтава. Он отстранен от службы на время служебного расследования", - отметили там.

Конфликтная ситуация возникла между двумя пьяными мужчинами и местной жительницей, за которую заступился прохожий 17-летний студент. В результате ему были нанесены тяжкие телесные повреждения.

"Его прооперировали, удалили селезенку", - уточнили в полиции.

По данным полиции, на крики женщины из дома вышел ее муж, он выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль (владеет на законных основаниях).

После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали двух нападавших. В полиции добавили, что открыты уголовные производства по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

По результатам служебного расследования будет решаться вопрос об отстранении полицейского от службы.

"Материалы дела переданы Государственному бюро расследований, поскольку это их подследственность", - сказали в полиции.

Напомним, что ранее полиция предотвратила заказное убийство в Донецкой области. Жена заказала убийство своего мужа, наняв посредника для поисков киллера. За убийство она пообещала заплатить 30 тысяч долларов.

Также сообщалось, что киевлянина пять часов уговаривали не прыгать с крыши.

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Источник: korrespondent.net