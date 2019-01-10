В Мене (Черниговская область) полиция задержала мужчину, закрасившего краской лица погибших в ходе Антитеррористической операции местных жителей. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщалось, акт вандализма на кладбище Мены был совершен 21 сентября накануне Дня города.

"К поискам негодяя руководство привлекло опытных оперативников и коллег из Главного управления Нацполиции, которые в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий вышли на след правонарушителя. Во время санкционированного обыска у подозреваемого изъяты одежда и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Черниговской области поймали вандала, осквернившего могилы воинов АТО

В полиции уточнили, что ранее в частных разговорах подозреваемый неоднократно высказывал пренебрежительное отношение к Революции достоинства и Антитеррористической операции, а погибших называл "предателями".

Задержанный житель Сновска ранее трижды судим – за нанесение телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви. Сейчас ему предъявлено подозрение в совершении надругательства над могилами (ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины). Вандалу грозит лишение свободы от 4 до 7 лет.

Напомним, накануне в центре Мелитополя Запорожской области вандалы осквернили военное Братское кладбище.

В Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net